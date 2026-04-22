直近7試合では25打数10安打5本塁打、打率.400【MLB】Wソックス 11ー5 Dバックス（日本時間22日・アリゾナ）ホワイトソックス・村上宗隆内野手は21日（日本時間22日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場した。4試合連続となる9号を含む、自身2度目の1試合3安打の活躍で勝利に貢献した。驚愕の一発は4-0の2回2死の第2打席で生まれた。2023年WBC決勝戦で一発を叩き込んだ右腕ケリーに対し、カウント2-1か