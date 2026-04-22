山本は初回に3失点も6イニングをまとめた【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間22日・サンフランシスコ）ドジャース・山本由伸は21日（日本時間22日）、敵地のジャイアンツ戦に先発登板した。初回にまさかの3失点を喫したが、以降はゼロに抑えて6イニングをまとめた。試合中盤、観客が突如“退散”する場面があった。中継を見ていた日本のファンも驚く珍事だった。試合前の時点で4先発し、2勝1敗、防御率2.10と好投を続