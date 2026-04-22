韓国累計動員4000万人超えのメガヒットシリーズ『犯罪都市』を日本オリジナルストーリーで映画化した『TOKYO BURST-犯罪都市-』(2026年5月29日公開)。4月18日には、音楽とファッションのスペシャルイベント「JJ50th Anniversary Fest 2026」(会場：ぴあアリーナMM)にて、本作のスペシャルコラボステージが開催。主演の水上恒司さんをはじめ、オム・ギジュンさん、福士蒼汰さん、ヒコロヒーさん、上田竜也さん、長谷川慎さん(THE RA