育成出身2年目の阪神・嶋村麟士朗が代打でプロ初安打をマーク■DeNA 16ー9 阪神（21日・横浜）阪神の嶋村麟士朗捕手が21日、横浜スタジアムで行われたDeNA戦でプロ2年目初安打を放った。技アリの一打に、ファンは「ハーパーみたいな打ち方」「柔らかいバッティングするね」と歓喜の声を上げた。6-10の8回無死から代打で登場。伊勢のフォークに体勢を崩されながらもうまく拾って右前へと運んだ。虎党の歓声を受け、一塁ベース上