廣畑実さんが紹介…飛距離アップに必須の“深いトップ”を作るドリル打撃で重要なトップの位置。深ければボールとの距離が取れて強いスイングが可能になり、打球も遠くに飛んでいく。逆に浅ければボールと距離が取れずスイングスピードは上がらない。大阪桐蔭高時代に主将を務め、現在は「ミノルマン」の愛称で野球指導者として活躍する廣畑実さんは、トップを深くする2つのドリルを紹介している。トップが浅いとスイングスピ