球団発表【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間22日・サンフランシスコ）ドジャースは21日（日本時間22日）、フレディ・フリーマン内野手を出産に立ち会うための産休制度「父親リスト」から復帰させたと発表した。ライアン・ウォード外野手は傘下3Aオクラホマシティへ配置される。36歳のフリーマンは19日（同20日）に父親リスト入りし、2試合を欠場していた。今季は打率.296、3本塁打、14打点。9度のオールスター選出を