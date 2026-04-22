球団発表

【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間22日・サンフランシスコ）

ドジャースは21日（日本時間22日）、フレディ・フリーマン内野手を出産に立ち会うための産休制度「父親リスト」から復帰させたと発表した。ライアン・ウォード外野手は傘下3Aオクラホマシティへ配置される。

36歳のフリーマンは19日（同20日）に父親リスト入りし、2試合を欠場していた。今季は打率.296、3本塁打、14打点。9度のオールスター選出を誇る17年目のベテランは、通算では打率.300、370本塁打、1336打点。2455安打は現役選手の中で最多安打となっている。

28歳のウォードは19日（同20日）の敵地・ロッキーズ戦でメジャーデビューし、第4打席でメジャー初安打初打点を記録。2試合で6打数2安打と結果を出していた。傘下3Aオクラホマシティでは今季18試合出場で打率.324、4本塁打、14打点。

昨季は打率.290、36本塁打、122打点と好成績を残し、パシフィックコーストリーグMVPに輝いた。マイナー7年間で通算154本塁打を放ち、19日（同20日）にメジャー初昇格したばかりだった。（Full-Count編集部）