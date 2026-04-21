楽天・荘司康誠は7回10Kの力投報われずパ・リーグ公式戦は21日に3試合が行われた。日本ハムー楽天は、3-1で日本ハムが接戦を制した。先発の達孝太投手は、4回に楽天の浅村栄斗内野手に2号ソロを浴びたものの、7回2安打1失点の快投で2勝目を挙げた。打線は3回にフランミル・レイエス外野手の適時打で先制。同点の4回には奈良間大己内野手、水野達稀内野手の連続適時打で勝ち越した。敗れた楽天は、先発の荘司康誠投手が7回10奪三