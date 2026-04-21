個性的な魅力がキラリ光る、楽天チアメンバー今季Aクラス入りを目指す楽天を盛り上げる、楽天イーグルス公式チアリーダー「東北ゴールデンエンジェルス」。ここではNOAさん、UMIさん、YUKINAさん、YUUさんのプロフィールを紹介する。◇NOAさん宮城県出身で1月31日生まれ。ニックネームは「のあにゃん」。趣味は旅行、おいしいごはん屋さんやカフェをめぐること。大好きなことは「楽しいこと、寝ること」で、苦手なことは「早起