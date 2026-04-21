ESSEonlineで2026年3月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。紙ものがたまりやすい新年度、時間をかけずにすっきり整えたいもの。現在40代で2児の母で整理収納アドバイザーFujinao（フジナオ）さんは、100円ショップ・セリアの「クリアファイル」と「ふせん」を使い、ラクに書類を整理しているそう。すぐにまねできる方法を紹介します。※ 記事の初出は2026年3月。年齢を含め内容は執筆