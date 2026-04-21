日本ハムで開花した柴田保光氏、来日1年目で達成した助っ人右腕日本ハムの細野晴希投手が、3月31日のロッテ戦でノーヒットノーランを達成した。NPBで3月にノーヒットノーランが記録されたのは、1940年3月18日の亀田忠氏以来2度目。1950年の2リーグ制導入以降では初めてという歴史的快挙となった。4月までにノーヒットノーランおよび完全試合を達成した投手は少なく、平成以降では細野を除き4人しかいない。ここでは、4人の投手