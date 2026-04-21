日本ハムで開花した柴田保光氏、来日1年目で達成した助っ人右腕

日本ハムの細野晴希投手が、3月31日のロッテ戦でノーヒットノーランを達成した。NPBで3月にノーヒットノーランが記録されたのは、1940年3月18日の亀田忠氏以来2度目。1950年の2リーグ制導入以降では初めてという歴史的快挙となった。

4月までにノーヒットノーランおよび完全試合を達成した投手は少なく、平成以降では細野を除き4人しかいない。ここでは、4人の投手にとって序盤戦での偉業が、その年の成績に「吉兆」をもたらしているかを見ていく。

◎柴田保光氏

1978年ドラフト2位で西武に入団。西武で主力投手への定着は果たせなかったが、1984年に日本ハムに移籍したことが転機となった。移籍2年目から2年連続で2桁勝利を挙げるなど、日本ハムでの11年間で76勝。新天地で才能を開花させた。

1990年4月25日に、平成初となるノーヒットノーランを達成。この年、キャリアで唯一の200投球回を超え、12勝、防御率3.11の好成績を残し、15年のプロ生活の中でも“最高クラス”のシーズンを送った。

◎メルビン・バンチ氏

2000年に中日に入団し、同年4月7日、来日2度目の登板でノーヒットノーランを達成した。その後も先発ローテーションを支え、14勝を挙げて最多勝のタイトルを獲得。大記録を弾みにして、来日1年目から活躍した。

続く2001年も先発陣の一角として活躍し、25試合に登板して10勝8敗、防御率3.38と2年連続で2桁勝利をマーク。3年目の2002年も17試合に登板した時点で7勝7敗、防御率3.28と一定の成績を残していたが、不整脈によってチーム離脱を余儀なくされた。2000年の活躍をはじめ、中日先発陣を支えた名助っ人と言えるだろう。

2012年に前田健太が快挙、佐々木朗希は2022年に完全試合

◎前田健太投手

2006年の高校生ドラフト1巡目で広島に入団。2年目の2008年途中から先発ローテーションに定着し、4年目の2010年には最多勝、最優秀防御率、最多奪三振の投手3冠に加えて沢村賞も受賞した。2011年にも2年連続で最多奪三振のタイトルを獲得するなど、若くして球界屈指の先発投手へと飛躍を遂げた。

2012年4月6日に、122球の熱投でノーヒットノーランを達成。同年は14勝を挙げ、3年連続の200イニング超えも果たした。キャリアベストの防御率1.53を残し、2度目の最優秀防御率も獲得。MLBでの活躍を経て、2026年から楽天に加入した右腕にとって、2012年のシーズンは、思い出深いものとなった。

◎佐々木朗希投手

2019年ドラフト1位でロッテに入団。2022年4月10日に、NPBでは28年ぶりとなる完全試合を達成した。20歳5か月での完全試合達成は史上最年少。NPB最多タイの1試合19奪三振も達成する記録ずくめの1日となった。

同年は故障離脱の影響もあって規定投球回には到達しなかったものの、自己最多の129.1イニングを投げて9勝4敗、防御率2.02、奪三振率12.04、K/BB7.52と圧倒的な投球を展開。2025年からはドジャースでプレーする右腕にとって、2022年は自己最多の登板数と投球回を記録したシーズンとなった。

シーズン序盤の記録達成を弾みにして好成績を残した4人の投手のように、細野も2026年を飛躍の年にできるか。24歳左腕の今後の活躍に注目したい。（「パ・リーグ インサイト」望月遼太）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）