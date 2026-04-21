ダイソンは、Dyson Supersonicシリーズの新製品、「Dyson Supersonic Travel（ダイソン スーパーソニック トラベル）ヘアドライヤー」を発表した。新しいDyson Supersonic Travelヘアドライヤーは、シリーズのコアテクノロジーをそのままに、従来のモデルより32％小型化、25％軽量化*¹しているにも関わらず、パワフルさはそのまま。従来のDyson Supersonicシリーズの利用者にも満足できるパワフルさを備えることで、お客様が