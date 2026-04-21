後半戦復帰予定、ロバーツ監督「最善のシナリオだ」【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間21日・デンバー）ドジャースは20日（日本時間21日）、右肘を負傷したエドウィン・ディアス投手を負傷者リスト（IL）に入れたと発表した。離脱するディアスに関して、デーブ・ロバーツ監督は「私たちは当然昨日起きたことを目撃している。危険信号が点滅した」と、前日登板での不安定な投球がIL入りにつながったと明かした。ディア