ディアスが右肘手術へ日本時間早朝に飛び込んだ“悲報”にファンの不安が広がった。ドジャースは20日（日本時間21日）、エドウィン・ディアス投手が右肘の関節遊離体（ネズミ）を除去する手術を受けると発表。開幕からわずか1か月で離脱する右腕に「まじかよ」「どしたん？」と、困惑する声が目立った。振り返ると、19日（同20日）に敵地で行われたロッキーズ戦にその“予兆”はあった。8回から6番手として登板するも、1つのア