遊びながら野球の土台を作る…勝亦陽一教授が推奨する「投げダイヤ鬼」野球を始めたばかりの小学校低学年の子どもにとって、基本練習の繰り返しは時に退屈に感じられるものだ。東京農業大学の勝亦陽一教授は、子どもたちが夢中になれる「鬼ごっこ」に野球の要素を詰め込んだ、「投げダイヤ鬼」という練習法を提唱している。ルールはシンプルだが、野球に必要な基礎能力を養うための“仕掛け”が散りばめられている。ルールは、