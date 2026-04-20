モレッタは19日の中日戦で1回3K阪神のダウリ・モレッタ投手が19日、甲子園球場で行われた中日戦に登板すると、すべてのアウトを三振で奪うなど1回無失点で今季4ホールド目をマークした。ここまで10試合の登板で防御率0.90、奪三振率「13.50」を誇る新助っ人に「頼もしい」とファンも歓喜している。モレッタは1点リードの7回から登板。細川を切れのあるスライダーで空振り三振。阿部は151キロの直球で見逃し三振。3人目の鵜飼も