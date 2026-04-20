酒田市の県立産業技術短期大学校・庄内校に勤務する50代の男性教員が、3月、男子学生を壁に押し付けるといった体罰を行っていたことがわかりました。体罰を認定されたのは産業技術短大・庄内校に勤務する50代の男性教員です。県などによりますと男性教員は3月、男子学生に対し提出課題の指導をする中で、意見の相違があり、学生と押し問答となったすえに壁際に押し付けるなどの体罰を行ったということです。同じ学生に対する体罰は