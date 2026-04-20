楽天公式チアリーダー「東北ゴールデンエンジェルス」今年も「パ・リーグインサイト」ではパ・リーグ6球団の公式チア＆パフォーマンスチーム全123人を特集。今回は楽天イーグルス公式チアリーダー「東北ゴールデンエンジェルス」のHONOKAさん、MEIさん、OTOMIさん、OUKAさんのプロフィールを紹介する。○HONOKAさん宮城県出身のHONOKAさんは8月27日生まれ、ニックネームは「ほのきゃ」。趣味はうさぎと遊ぶこと。3歳から楽天