楽天公式チアリーダー「東北ゴールデンエンジェルス」

今年も「パ・リーグインサイト」ではパ・リーグ6球団の公式チア＆パフォーマンスチーム全123人を特集。今回は楽天イーグルス公式チアリーダー「東北ゴールデンエンジェルス」のHONOKAさん、MEIさん、OTOMIさん、OUKAさんのプロフィールを紹介する。

○HONOKAさん

宮城県出身のHONOKAさんは8月27日生まれ、ニックネームは「ほのきゃ」。趣味はうさぎと遊ぶこと。

3歳から楽天イーグルスチアダンススクールに通い「いつかエンジェルスになりたい！」という幼い頃からの夢を叶え、今年で活動4年目を迎える。HONOKAさんにとって、楽天モバイル最強パーク宮城は「小さい頃からのたくさんの思い出が積み重なった、ふるさとのような場所」だ。

○MEIさん

宮城県出身のMEIさんは1月10日生まれ、ニックネームは「めいちゃん、めいさん」。趣味は音楽、ラジオ、ポッドキャスト鑑賞。2026シーズンの自分への課題は「インナーマッスルを強化すること」だそう。

3歳でチアダンスを始め、小学4年生からは楽天イーグルスチアダンススクールでレッスンに励んだ。在籍4年目を迎えるが「エンジェルスとしての在り方をさらに追求したい」という情熱と、自身を育ててくれた環境への恩返しの想いから、今シーズンの活動継続を決めた。

○OTOMIさん

宮城県出身のOTOMIさんは10月19日生まれ、ニックネームは「おとみん」。趣味はショッピングで、いつか挑戦してみたいことは「バンジージャンプ、ひとり旅行」。

5歳から楽天イーグルスチアダンススクールに通い、幼少期からスタジアムの熱気を肌で感じて育った。活動3年目の今季は「楽天イーグルスの魅力をより多くの方へ届けたい」という強い願いを胸にパフォーマンスする。

○OUKAさん

宮城県出身のOUKAさんは2月3日生まれ。趣味はおいしいごはん屋さんめぐりで、理想の休日の過ごし方は「たくさん寝て、おいしいごはんを食べて、まったりと過ごしたいです！」。

幼い頃から家族とスタジアムに通い、エンジェルスに憧れを抱いていた。楽天イーグルスチアダンススクールで10年間レッスンを重ねた後エンジェルスに加入。今シーズンで在籍3年目を迎える。ファンと一体となって声援を送り、勝利の歓声に包まれるスタジアムの雰囲気が活動の原動力になっているそう。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）