きょう(月)は東日本から北日本を中心に晴れる所が多いでしょう。関東や北陸、東北では晴れたり曇ったりの天気で、厚い雲が太陽を覆う時間もありますが、雨が降ることはない見込みです。一方、西日本では太平洋側を中心に朝は雨の降っている所があり、日中は日差しの届く中国地方や近畿でも、夜になると雨が降りやすくなるでしょう。最高気温は日差しがしっかりと届く地域ほど高くなり、東日本や北日本では広い範囲で5月並みの陽気