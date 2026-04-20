「7番・三塁」で先発出場【MLB】Dバックス ー Bジェイズ（日本時間20日・フェニックス）ブルージェイズ・岡本和真内野手が19日（日本時間20日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「7番・三塁」で先発出場。3回の第2打席で16試合ぶりとなる今季3号を放った。3回先頭で迎えた第2打席、2番手ホフマンの2球目を捉えると左中間へ3号ソロ。打球速度103.3マイル（約166.2キロ）、飛距離406フィート（約123.7メートル）、角度2