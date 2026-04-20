敵地・ロッキーズ戦で4回2/3を投げて7安打3失点【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間20日・デンバー）ドジャースの佐々木朗希投手は19日（日本時間20日）、敵地でのロッキーズ戦で先発したが、5回途中7安打3失点で降板した。今季初勝利はならなかった。防御率6.11。初回は8球で3者凡退に。2回は2死から中前打を許したが、続くカストロを力のない左飛に打ち取った。3回1死一塁ではジュリエンを二ゴロ併殺打に仕留めてピン