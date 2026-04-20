同点の8回に無死満塁のピンチから痛恨の満塁本塁打を被弾【MLB】Dバックス 6ー2 Bジェイズ（日本時間19日・フェニックス）ブルージェイズのジェフ・ホフマン投手は18日（日本時間19日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に登板して満塁本塁打を献上した。チームの4連敗を決定づける大炎上。開幕から不振が続き、防御率は7.71まで悪化した。海外ファンからは怒りと失意の声が上がっている。2-2の同点で迎えた終盤の8回に悪夢が