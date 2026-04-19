石伊の2ランで逆転に成功も…6回に近本に勝ち越し打を許す■阪神 7ー5 中日（19日・甲子園）中日は19日、甲子園での阪神戦に5-7で敗れた。開幕から同カードでは6戦6敗。さらに、週末の“悪夢”はいまだ続く異常事態となっている。初回に2死からチャンスを作り、阿部の適時打と村松の押し出し四球で2点を先取した。しかし、エースの高橋宏がピリッとしない。先頭の近本にヒットを許すと、1死二塁から森下の適時二塁打で1点差に