床田は8回6安打2失点…今季4度目の先発も初勝利ならず■DeNA 2ー0 広島（19日・マツダスタジアム）広島は19日、マツダスタジアムで行われたDeNA戦に0-2で敗れて今季初の同一カード3連敗を喫した。対DeNAはシーズンをまたいで8連敗となり、1999年以来、27年ぶりの屈辱となった。好投する床田を援護できなかった。打線が石田裕の前に苦戦。初回に1死一、二塁の好機をつくるもモンテロが三ゴロ併殺打。6回は先頭の平川が中前打す