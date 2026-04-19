延長戦の末に敗れてア・リーグ中地区最下位に沈む【MLB】アスレチックス 7ー3 Wソックス（日本時間19日・サクラメント）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は18日（日本時間19日）、敵地でのアスレチックス戦に先発出場し、2試合連続となる7号を放った。復調の兆しを見せているが、チームは7勝14敗でア・リーグ中地区最下位に沈んでいる。シカゴファンからはトレードでの“放出”を危惧する声が次々と上がっている。1点ビハイン