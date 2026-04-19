2-5の1死満塁から一ゴロを放って1点を返した■日本ハム ー 西武（19日エスコンフィールド・球場名）日本ハムの水谷瞬外野手をアクシデントが襲った。7回1死満塁から一ゴロを放った際にバックホームした送球が腕から顔付近に直撃。うずくまって一時動くことができなかった。2-5の1死満塁の絶好機で打席に入った水谷は、篠原の外角直球にバットを出すも一塁前へ。一塁手は少しもたつき慌ててバックホームしたが、その送球が水谷