ダルベックが奥川のカーブを左中間席に運ぶ3試合連発の5号ソロ■ヤクルト 4ー3 巨人（18日・神宮）巨人のボビー・ダルベック内野手が、18日に神宮球場で行われた巨人戦で3試合連発とる5号ソロを放った。長打力を見せつけた新助っ人に、ファンは「岡本が抜けたのになぜか岡本がいる」「最高の助っ人4番打者、岡本の穴埋めてくれてありがとう」と歓喜だ。「4番・三塁」で先発出場したダルベックの第3打席だった。2-1の6回1死から、