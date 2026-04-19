ダルベックが奥川のカーブを左中間席に運ぶ3試合連発の5号ソロ

■ヤクルト 4ー3 巨人（18日・神宮）

巨人のボビー・ダルベック内野手が、18日に神宮球場で行われた巨人戦で3試合連発とる5号ソロを放った。長打力を見せつけた新助っ人に、ファンは「岡本が抜けたのになぜか岡本がいる」「最高の助っ人4番打者、岡本の穴埋めてくれてありがとう」と歓喜だ。

「4番・三塁」で先発出場したダルベックの第3打席だった。2-1の6回1死から、奥川のカーブを捉えて左中間席に運んだ。阿部監督も笑顔で拍手。猛打賞をマークした16日の阪神戦から3試合連発となった。

メジャー通算47本塁打を誇る助っ人は、メジャー移籍した岡本和真内野手（ブルージェイズ）の穴を埋めるべく今季から加入。開幕戦から4番に座り、ここまで17試合で打率.246、5本塁打、12打点、OPS.907の成績を残している。

「DAZN」公式X（旧ツイッター）が「新助っ人が完全にお目覚め」として映像を公開すると、「明らかにアジャストしてきてた」「急にめっちゃ打つな」「20本打ちそう」「タイミングの取り方が良い」「ホームランの弾道が好きすぎる」「岡本抜けたのに岡本が来た」「マジで岡本和真すぎる」「来てくれてありがとう」「最高すぎるわ」と感謝するG党の声で溢れた。（Full-Count編集部）