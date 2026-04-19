初回に阿部の適時打で先制したが…■阪神 ー 中日（19日・甲子園）中日は19日、甲子園での阪神戦に臨んだ。初回に幸先良く2点を先制したが、その裏にエースの高橋宏斗投手がまさかの3失点。一瞬にして逆転を許した。2死からボスラーの二塁打、細川の四球で伊原からチャンスを作り、阿部の適時打と村松の押し出し四球で2点を先取した。今季の中日は週末の土曜と日曜で1勝もできずに開幕から7連敗。対阪神戦も5連敗中。“悪夢