楽天は武藤敦貴が今季初昇格、阪上翔也が2軍へ19日のプロ野球公示で、パ・リーグ最下位のロッテは4人の入れ替えを行った。田村龍弘捕手と愛斗外野手を登録。岡大海外野手と山口航輝外野手を抹消した。岡は15試合で打率.139、山口は8試合で同.077とともに打撃不振に陥っていた。一方の田村は2軍で打率.316、愛斗は同.371の成績を残しており、現状打破に期待がかかる。楽天は武藤敦貴外野手が今季初めて1軍に昇格し、代わって