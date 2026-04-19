花田は10試合で打率.263も…17日に細川と守備で接触19日のプロ野球公示で、中日は福永裕基内野手を抹消した。前日の阪神戦では守備の際、カメラマン席へ飛び込んでその場から動けず。担架で運ばれ、途中交代していた。「脳振盪特例措置」の対象選手となり、代わってブライト健太外野手が代替指名選手として登録された。福永は前日に行われた阪神戦の3回、佐藤が放った三塁ファウルグラウンドへの打球を追いかけると、そのまま