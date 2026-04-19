オリックスは防御率14.14のペルドモを抹消19日のプロ野球公示で、DeNAは筒香嘉智内野手の出場選手登録を抹消した。今季から再び主将を務める柱の離脱は、チームにとって大きな痛手となる。代わって柴田竜拓内野手を登録した。筒香は開幕直前に負傷も、3戦目となった3月29日のヤクルト戦で初出場するといきなり猛打賞をマーク。しかし4月4日の巨人戦（東京ドーム）で左膝付近に死球を受けた。ここまで9試合で打率.393、2本塁打