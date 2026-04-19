NYで子ども向け野球教室実施、“同学年”ハローキティと初対面ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏が18日（日本時間19日）、ニューヨーク州で子ども向けの野球教室を開催した。39回目の今回は、日本人の少年少女を対象としたもので、35人を超える参加者が集まった。恒例となっている松井氏自ら行うフリー打撃では27スイング目に柵越えを放ち、子どもたちから大きな歓声を浴びた。子どもたちから「ホームランを打って！」とさか