雪肌精のプロモーションで大谷の「巨大3Dビジュアル」トラックが始動突如“出現”したドジャース・大谷翔平投手にざわついた。株式会社コーセーは18日、スキンケアブランド『雪肌精』のプロモーションとして、大谷を起用した「大谷 SUN トラック」の出発式を東京・渋谷で開催。5メートルの巨大ビジュアルが施されたトラックの姿に、SNS上では驚きの声が殺到している。今回の企画は、紫外線が本格化する時期に合わせて日やけ止