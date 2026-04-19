雪肌精のプロモーションで大谷の「巨大3Dビジュアル」トラックが始動

突如“出現”したドジャース・大谷翔平投手にざわついた。株式会社コーセーは18日、スキンケアブランド『雪肌精』のプロモーションとして、大谷を起用した「大谷 SUN トラック」の出発式を東京・渋谷で開催。5メートルの巨大ビジュアルが施されたトラックの姿に、SNS上では驚きの声が殺到している。

今回の企画は、紫外線が本格化する時期に合わせて日やけ止めの重要性を発信する大型プロモーション。太陽とたたかう大谷をリアルな巨大3Dビジュアルで再現したトラックが、渋谷の街へ向けて始動した。

出発式には元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏が登場した。「この巨大なサイズのビジュアルはかなり攻めています。大谷選手そのままのサイズだと思いますね」と、スライディングする姿を描いた約5メートルの迫力を絶賛した。同トラックは28日まで東京、名古屋、大阪を巡回。20日からは新宿や銀座など主要エリアを走行する予定となっている。

すでに渋谷の街中を“大谷トラック”が走り回り、出没情報にSNSも騒然。「何事かと思った」「巨大な大谷翔平がうろつく東京」「ねぶたかと思った笑」「なんじゃこりゃwwww」「パレードで流れて来てもギリ違和感ないww」「極秘来日」「さすがに目立ちすぎるでしょ笑」「大きい大きいと聞いてはいますが、本当にでっけぇ」といったコメントが並び、街中に現れた異景を楽しんでいる。（Full-Count編集部）