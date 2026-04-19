外角球も“引っ張り”の勧め…参考にしたいバントの構え外角球を逆方向に打とうとして、ファウルになったり力ないフライを打ち上げたりする小中学生は多い。大阪桐蔭高時代に主将を務め、現在は「ミノルマン」の愛称で野球指導者として活躍する廣畑実さんは「外角球も引っ張っちゃいましょう」と提唱。引っ張って強い打球を飛ばすコツを紹介している。試合で投手が外角に投げる割合は7〜8割に及ぶと廣畑さんは説明。これをしっ