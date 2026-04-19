7回の第4打席にカーブをバックスクリーン左へ運んだ【MLB】アスレチックス ー Wソックス（日本時間19日・サクラメント）ホワイトソックス・村上宗隆内野手が18日（日本時間19日）、敵地で行われたアスレチックス戦に「2番・一塁」で先発出場。2試合連続の7号ソロを放ち、本塁打ランキングでア・リーグ3位タイに浮上した。5-4の7回無死で迎えた第4打席、左腕ハリスの外角カーブを捉えてバックスクリーン左へと運んだ。打球速度1