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【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第11節】(NACK)大宮 1-2(前半1-0)磐田<得点者>[大]泉柊椰(19分)[磐]グスタボ・シルバ(73分)、佐藤凌我(90分+8)<警告>[大]カプリーニ(2分)[磐]渡邉りょう(35分)、相田勇樹(55分)主審:高崎航地└J2熱戦は90+8分ラストプレーに決着!! 磐田FW佐藤凌我が劇的1G1A、交代選手の奮闘で大宮撃破