ドジャースの中心選手に新たな家族ドジャースに17日（日本時間18日）、ビッグニュースが相次いだ。チームの主力であるムーキー・ベッツ内野手、カイル・タッカー外野手が、同じ日にインスタグラムで子どもの誕生を発表した。ベッツは妻・ブリアンナさんがインスタグラムを更新。夫や兄妹と映っている写真も添え、「カーリ・ベッツ」と命名したことも伝えた。また、今季から加入したタッカーもサマンサ夫人との共同投稿で第1