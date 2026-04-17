アパホテルネットワークとして全国最大の1,073ホテル144,113室を展開するアパホテル株式会社 代表取締役専務 元谷 拓氏は、自身5冊目となる著書『1秒で突破する覚悟』〜言い訳を捨て、真剣に向き合い、責任を取る。「いま、この瞬間」を生き抜く言葉55〜を、2026年4月21日(火)に新発売する。発売に先立ち、発表会が実施された。＜書籍概要＞『1秒で突破する覚悟』〜言い訳を捨て、真剣に向き合い、責任を取る。「いま、この瞬間」