阪神戦での活躍が目立つダルベック■巨人 4ー3 阪神（16日・甲子園）リーグ連覇を目指す阪神の“天敵”となるかもしれない。巨人のボビー・ダルベック内野手は16日、甲子園球場で行われた阪神戦で先制3ランを含む3安打の活躍。連勝に貢献した新助っ人に「虎キラーすぎる」「阪神に強いのはかなりの戦力」と、巨人ファンが期待を寄せている。「4番・三塁」で出場したダルベックは初回、1死一、二塁のチャンスで左翼席に先制となる