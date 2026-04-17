ソフトバンクは、AIサービスを簡単な操作で体験できる「だれでもAI」の提供を開始した。アカウント作成やプロンプト入力の手間を省き、ガイドに沿って操作するだけで各社のAIサービスに触れられるのが特徴。 サービスの特徴と主な機能 「だれでもAI」は、AIに初めて触れる層や日常的に利用したい層に向け、AIサービスを体験できる場として提供される。 画像生成では、自分やペットの写