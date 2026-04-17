2026年4月15日（水）〜17日（金）の期間、品川インターシティ 屋外広場・アトリウムで開催されてるのが最先端の技術を体験できるイベント「SHINAGAWA TECH SHOWCASE（シナガワテックショーケース）」です。「未来をデザインするテクノロジー」をテーマに企業が集結。革新的なソリューションが一堂に会する体験型イベントです。■トヨタ自動車×NTT東日本／最先端技術VTuber 1on1コミュニケーション」トヨタ自動車の新規事業である