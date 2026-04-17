楽天で首位打者に輝いた土谷鉄平氏が語る「体の開きを抑える」理論プロ野球の世界で15年間を過ごし、2009年にはパ・リーグ首位打者に輝いた土谷鉄平さん（元中日、楽天、オリックス）は、卓越したバットコントロールを武器に3度の打率3割を記録した。多くのアベレージヒッターが理想とする土谷さんが、現役時代に「一番恐れていたのは体が開くこと」だったと語る。安打を量産し続けるために不可欠な、体の開きを抑える極意を紹介