佐々木朗希が大物アーティストと対面【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間15日・ロサンゼルス）ドジャースタジアムで実現した“スター共演”にファンが騒然となった。佐々木朗希投手は14日（日本時間15日）、本拠地で行われるメッツ戦の試合前に、日本や米国でも人気を誇る韓国の“大物”と対面。サインボールをプレゼントするなど笑顔で交流した。突然の事態に「え!?!?」「マジかよ」と驚くファンが目立った。次回登板に向