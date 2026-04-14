【注目度A級】◎HIOKI（6866）1Q電気機器Focus：EV・電池向け計測器が国内外で絶好調。円安と価格転嫁も寄与し、Q1最高益を更新か 【4月15日発表予定3社】ヨシムラ・フードHD（2884）本決算食品グラファイトデザイン（7847）本決算その他製造HIOKI（6866）1Q電気機器 ※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。 発表翌日に分