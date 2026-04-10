インテージは、同社が保有する国内最大級の市場データ等をベースに、生成AIを活用して分析からマーケティング戦略の仮説立案まで導く新たなツールを開発した。強みは圧倒的な時間短縮だ。同社は「従来に比べて顧客構造分析なら20分の1、口コミ分析なら100分の1に短縮できる」とアピールする。まずは社内の顧客対応部署で使用を開始し、スピーディーな課題抽出と多角的な仮説構築のノウハウを蓄積。外部向けのサービス提供は2