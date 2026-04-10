山形県上山市で9日発生した林野火災は、10日も鎮火には至っていません。消防は90人体制で10日朝早くから消火活動を行っています。この火事は、9日午後0時30分ごろ、上山市鶴脛町の西山ふるさと公園北東の山中から「煙が見える」と近くの住民から119番通報があったものです。9日は、山形と宮城両県の防災ヘリが出動し、消火活動が展開されましたが、消防によりますと鎮火に至らないまま日没とともに上空からの消火活動はいったん打